Двое альпинистов сорвались со скалы при подъеме на гору Фишт в Адыгее

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Двое альпинистов сорвались со скалы при подъеме на гору Фишт в Адыгее, один из них погиб, другой травмирован, сообщило МЧС России в Telegram-канале.

Источник: МЧС РФ

«В Республике Адыгея спасатели МЧС России эвакуируют туристов. При подъеме по северному склону горы Фишт двое альпинистов сорвались со скалы. Один турист травмирован и не может самостоятельно передвигаться, второй, к сожалению, погиб. О происшествии в МЧС России сообщила руководитель группы. Всего в составе зарегистрированной тургруппы шесть человек», — говорится в сообщении.

Уточняется, что борт Ка-32 МЧС России доставил спасателей и медика на северный склон горы Фишт. Сейчас сотрудники ведомства эвакуируют пострадавшего и погибшего туристов с опасного скального участка к месту ночлега. Там в сопровождении спасателей уже находятся остальные участники тургруппы. В ведомстве сообщили, что работу осложняют непогода и темное время суток.

«На завтра, с учетом погодных условий, запланирована эвакуация всех туристов в Сочи», — добавили в МЧС.