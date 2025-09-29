Двое альпинистов сорвались со скалы при подъеме на гору Фишт в Адыгее

«В Республике Адыгея спасатели МЧС России эвакуируют туристов. При подъеме по северному склону горы Фишт двое альпинистов сорвались со скалы. Один турист травмирован и не может самостоятельно передвигаться, второй, к сожалению, погиб. О происшествии в МЧС России сообщила руководитель группы. Всего в составе зарегистрированной тургруппы шесть человек», — говорится в сообщении.