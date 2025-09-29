Двое альпинистов сорвались со скалы при подъеме на гору Фишт в Адыгее

«В Республике Адыгея спасатели МЧС России эвакуируют туристов. При подъеме по северному склону горы Фишт двое альпинистов сорвались со скалы. Один турист травмирован и не может самостоятельно передвигаться, второй, к сожалению, погиб. О происшествии в МЧС России сообщила руководитель группы. Всего в составе зарегистрированной тургруппы шесть человек», — говорится в сообщении.
Уточняется, что борт Ка-32 МЧС России доставил спасателей и медика на северный склон горы Фишт. Сейчас сотрудники ведомства эвакуируют пострадавшего и погибшего туристов с опасного скального участка к месту ночлега. Там в сопровождении спасателей уже находятся остальные участники тургруппы. В ведомстве сообщили, что работу осложняют непогода и темное время суток.
«На завтра, с учетом погодных условий, запланирована эвакуация всех туристов в Сочи», — добавили в МЧС.