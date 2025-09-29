Ричмонд
В Адыгее на горе Фишт разбился турист, второй не может спуститься со скалы. Видео

В Республике Адыгея на северном склоне горы Фишт во время подъема сорвались двое альпинистов из зарегистрированной тургруппы, один погиб, второй травмирован и не может самостоятельно передвигаться. Об этом сообщили в МЧС России.

МЧС запланировала операцию по спасению туристов в Республике Адыгея.

«В Республике Адыгея спасатели МЧС России эвакуируют туристов», — говорится в сообщении МЧС в telegram-канале. Всего в составе тургруппы шесть человек. Подъем проходил по северному склону Фишт, где сорвались двое. Один турист разбился насмерть, второй получил травмы и не может спуститься самостоятельно. Остальные участники группы уже находятся в месте ночлега под охраной спасателей.

Для эвакуации пострадавшего и погибшего МЧС России направило вертолет Ка-32 с командой спасателей и медиком Южного регионального пожарно-спасательного отряда (ЮРПСО). Спасатели работают на сложном скальном участке, несмотря на ухудшение погоды и наступление темноты, что значительно затрудняет операцию. С учетом погодных условий эвакуация всех участников тургруппы в Сочи запланирована на утро 30 сентября.