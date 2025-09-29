В Адыгее на горе Фишт разбился турист, второй не может спуститься со скалы. Видео

«В Республике Адыгея спасатели МЧС России эвакуируют туристов», — говорится в сообщении МЧС в telegram-канале. Всего в составе тургруппы шесть человек. Подъем проходил по северному склону Фишт, где сорвались двое. Один турист разбился насмерть, второй получил травмы и не может спуститься самостоятельно. Остальные участники группы уже находятся в месте ночлега под охраной спасателей.