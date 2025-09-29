Задержан глава Росгвардии по Северной Осетии Валерий Голота: что известно

В сентябре 2021 года был назначен на должность главы управления Росгвардии по Республике Северная Осетия в сентябре 2021 года. До назначения в Северную Осетию Голота занимал различные руководящие должности в силовых структурах. Под руководством Голоты управление Росгвардии продолжало работу по обеспечению безопасности и правопорядка в регионе, а также реализации приоритетных федеральных и региональных программ.