Задержан глава Росгвардии по Северной Осетии Валерий Голота: что известно

Глава Росгвардии задержан за получение взятки.
Глава управления Росгвардии по Северной Осетии — Алании генерал Валерий Голота задержан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. В отношении генерала ведутся следственные действия в рамках уголовного дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ.
Причиной задержания стала причастность Голоты к коррупционному преступлению. По информации источника агентства, речь идет о получении взятки в особо крупном размере. Что известно о задержании начальника Росгвардии — в материале URA.RU.
Голота задержан при участии отдела собственной безопасности региона.
Начальник управления Росгвардии по Северной Осетии Валерий Голота задержан по подозрению в получении взятки. Об этом сообщили «Интерфаксу» в правоохранительных органах. Отмечается, что меры были приняты при участии отдела собственной безопасности Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии.
Биография.
Валерий Голота родился в 1967 году в городе Минеральные Воды. В 1988 году он окончил Орджоникидзевское высшее военно-командное училище имени С. М. Кирова, а в 2003 году получил юридическое образование в Московском гуманитарно-экономическом институте.
В сентябре 2021 года был назначен на должность главы управления Росгвардии по Республике Северная Осетия в сентябре 2021 года. До назначения в Северную Осетию Голота занимал различные руководящие должности в силовых структурах. Под руководством Голоты управление Росгвардии продолжало работу по обеспечению безопасности и правопорядка в регионе, а также реализации приоритетных федеральных и региональных программ.