Около ста туристов более шести часов не могут вылететь из Турции в Минводы

Пассажиры находятся в ожидании с 13:00 по местному времени, однако самолёт до сих пор не отправился по назначению. Спустя четыре часа задержки представители авиакомпании выдали путешественникам лишь по одной бутылке воды, не предоставив никаких разъяснений о причинах инцидента. Туроператоры, сопровождающие группу, отмечают, что не могут получить информацию, поскольку в Red Wings не отвечают на телефонные звонки.