Украинца задержали в Германии за кражу рюкзака у сирийца в поезде

Немецкие правоохранители задержали 31-летнего украинского гражданина, которого заподозрили в краже рюкзака у попутчика-сирийца в междугороднем поезде. Украинец привлек внимание своим подозрительным поведением, после чего состав остановили, а пострадавшего — разбудили. В отношении вора позже возбудили уголовное дело.
— В похищенном рюкзаке были обнаружены 150 евро, MacBook и проездные документы, вещи вернули владельцу, — передает таблоид Bild.
Правоохранители японской префектуры Фукусима задержали украинского блогера и еще двоих человек, которые залезли в пустующий дом в зоне отчуждения в поселке Окума и начали вести прямой эфир на своем YouTube-канале.
Хорватские правоохранители разыскивают трех граждан Украины, которые закидали коктейлями Молотова и сожгли 35 катеров в бухте города Медулин. Суммарный ущерб составил примерно два миллиона евро. После этого преступники покинули территорию Хорватии.
Супруги с Украины зарабатывали на том, что привозили соотечественников в Чехию, забирали их пособие, а потом увозили людей обратно. Они способствовали им в получении вида на жительство и пособия.