Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украинца задержали в Германии за кражу рюкзака у сирийца в поезде

Немецкие правоохранители задержали 31-летнего украинского гражданина, которого заподозрили в краже рюкзака у попутчика-сирийца в междугороднем поезде. Украинец привлек внимание своим подозрительным поведением, после чего состав остановили, а пострадавшего — разбудили. В отношении вора позже возбудили уголовное дело.

Немецкие правоохранители задержали 31-летнего украинского гражданина, которого заподозрили в краже рюкзака у попутчика-сирийца в междугороднем поезде. Украинец привлек внимание своим подозрительным поведением, после чего состав остановили, а пострадавшего — разбудили. В отношении вора позже возбудили уголовное дело.

— В похищенном рюкзаке были обнаружены 150 евро, MacBook и проездные документы, вещи вернули владельцу, — передает таблоид Bild.

Правоохранители японской префектуры Фукусима задержали украинского блогера и еще двоих человек, которые залезли в пустующий дом в зоне отчуждения в поселке Окума и начали вести прямой эфир на своем YouTube-канале.

Хорватские правоохранители разыскивают трех граждан Украины, которые закидали коктейлями Молотова и сожгли 35 катеров в бухте города Медулин. Суммарный ущерб составил примерно два миллиона евро. После этого преступники покинули территорию Хорватии.

Супруги с Украины зарабатывали на том, что привозили соотечественников в Чехию, забирали их пособие, а потом увозили людей обратно. Они способствовали им в получении вида на жительство и пособия.