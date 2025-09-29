«Да, его увезли в изолятор после того, как ему оказали врачебную помощь, он подозреваемый. Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение — ред.)», — сказала собеседница агентства.
Бывшего вице-губернатора Свердловской области отвезли в изолятор
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 сен — РИА Новости. Бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова, подозреваемого в мошенничестве, отвезли в следственный изолятор после оказания врачебной помощи, сообщила РИА Новости его адвокат Мария Кирилова.