Бывшего вице-губернатора Свердловской области отвезли в изолятор

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 сен — РИА Новости. Бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова, подозреваемого в мошенничестве, отвезли в следственный изолятор после оказания врачебной помощи, сообщила РИА Новости его адвокат Мария Кирилова.

«Да, его увезли в изолятор после того, как ему оказали врачебную помощь, он подозреваемый. Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение — ред.)», — сказала собеседница агентства.