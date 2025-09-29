Орбан: безопасность Венгрии гарантирует Россия

Орбан высказался о России.
Россия гарантирует энергетическую безопасность Венгрии, поставляя газ и нефть по долгосрочным контрактам. Об этом сообщил премьер-министр Виктор Орбан. По словам главы правительства, отказ Будапешта от российских энергоресурсов невозможен из-за отсутствия равноценной альтернативы.
«Из России надежно поступают газ и нефть. Если нефть и газ оттуда поступать не будут, их придется получать откуда-то еще. Любой другой источник поставок менее надежен, чем зафиксированный долгосрочными контрактами российский. Таким образом, безопасность Венгрии гарантирует Россия… Поэтому менять надежное на ненадежное — нормальные люди так не поступают», — заявил премьер-министр в эфире венгерской телевизионной программы «Борцовский час».
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что страна намерена продолжать сотрудничество с Россией в энергетической сфере, несмотря на обсуждение новых европейских пошлин на российскую нефть. Он подчеркивал, что без российских энергоресурсов Венгрия не сможет обеспечить собственные потребности, а альтернативные маршруты поставок не обладают необходимой мощностью для замещения российских нефти и газа.