Хэмилтон заявил о смерти своего бульдога, ставшего звездой «Формулы-1»

Британский автогонщик Льюис Хэмилтон, выступающий за итальянскую команду «Феррари» в «Формуле-1», сообщил о смерти своего бульдога Роско, который стал звездой чемпионата мира по автогонкам.
«Спасибо всем за любовь и поддержку, которую вы оказывали Роско на протяжении многих лет. Он умер в воскресенье вечером, 28 сентября, в моих объятиях. Я потерял лучшего друга», — написал Хэмилтон в соцсетях.
По словам семикратного чемпиона «Формулы-1», у 12-летнего пса была пневмония, он четыре дня провел в коме, из-за чего его пришлось усыпить.
Бульдог Роско имел 1,3 миллиона подписчиков в соцсетях. Также у него был собственный пропуск в паддок.
