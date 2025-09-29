Ричмонд
Двое туристов сорвались со скалы при подъёме на гору в Адыгее, один из них погиб

Один турист погиб, ещё один получил травмы во время восхождения на гору Фишт в Адыгее. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Источник: Life.ru

Кадры эвакуации туристов. Видео © Telegram / МЧС России.

По информации ведомства, во время восхождения по северному склону горы двое альпинистов упали со скалы. Один из них травмирован и не может идти сам. Всего в зарегистрированной туристической группе шесть человек. Спасатели и врач были доставлены к месту инцидента вертолётом Ка-32.

Сейчас сотрудники МЧС эвакуируют пострадавшего и погибшего к месту ночлега, где уже находятся остальные члены группы под присмотром спасателей. Министерство также отметило, что плохая погода и темнота затрудняют работу спасателей.

«На завтра, с учётом погодных условий, запланирована эвакуация всех туристов в Сочи», — говорится в публикации МЧС.

Ранее Life.ru сообщал, что 70% случаев гибели на Эльбрусе связаны с дезориентацией. Альпинисты часто выходят на маршрут ночью, чтобы к полудню уже начать спуск. Температура при этом может упасть на 10−15 градусов всего за полчаса, а видимость — снизиться до нуля.

