Двое туристов сорвались со скалы при подъёме на гору в Адыгее, один из них погиб

По информации ведомства, во время восхождения по северному склону горы двое альпинистов упали со скалы. Один из них травмирован и не может идти сам. Всего в зарегистрированной туристической группе шесть человек. Спасатели и врач были доставлены к месту инцидента вертолётом Ка-32.