МЧС: Один турист погиб и еще один получил травму при восхождении на гору Фишт

28 сентября в СМИ появилась информация о том, что группа из трех альпинистов из Белгорода застряла на высоте 5300 метров на Эльбрусе, один из них травмировал ногу при спуске. Позднее россиянам удалось вызвать помощь. При этом они не зарегистрировали свой маршрут перед началом путешествия.