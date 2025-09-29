МЧС: Один турист погиб и еще один получил травму при восхождении на гору Фишт

Во время восхождения группы на гору Фишт в Сочи один турист погиб и один получил тяжелые травмы. Об этом в понедельник, 29 сентября, сообщили в пресс-службе МЧС России.
В ведомстве отметили, что во время подъема по северному склону горы Фишт двое альпинистов из шести сорвались со скалы — один из них погиб, а другой потерял способность передвигаться.
— Борт Ка-32 МЧС России доставил группировку спасателей и медика ЮРПСО МЧС России на северный склон горы Фишт. Сейчас сотрудники ведомства эвакуируют пострадавшего и погибшего туристов с опасного скального участка к месту ночлега. Работу осложняют непогода и темное время суток, — говорится в сообщении.
Эвакуация всех туристов в Сочи с учетом погодных условий запланирована на 30 сентября, передает ТАСС.
28 сентября в СМИ появилась информация о том, что группа из трех альпинистов из Белгорода застряла на высоте 5300 метров на Эльбрусе, один из них травмировал ногу при спуске. Позднее россиянам удалось вызвать помощь. При этом они не зарегистрировали свой маршрут перед началом путешествия.