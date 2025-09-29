Полицейские в Анапе спасли автобусы с детьми от ДТП, приняв удар машины на себя

По словам пресс-секретаря ведомства, вечером более 200 детей возвращались в оздоровительный лагерь в станице Благовещенской с экскурсии в Утришском дельфинарии. Колонну из пяти автобусов сопровождал полицейский экипаж. Внезапно на одном из виражей горного серпантина на встречную полосу вылетела иномарка. Водитель патрульного автомобиля сразу же отреагировал и резко направил транспорт в сторону нарушителя, столкнувшись с ним по касательной.