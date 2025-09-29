Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полицейские в Анапе спасли автобусы с детьми от ДТП, приняв удар машины на себя

Сотрудники Госавтоинспекции в Анапе смогли предотвратить ДТП с автобусом, в котором находились дети, приняв удар автомобиля на себя. Об этом в понедельник, 29 сентября, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Ирина Волк.

Сотрудники Госавтоинспекции в Анапе смогли предотвратить ДТП с автобусом, в котором находились дети, приняв удар автомобиля на себя. Об этом в понедельник, 29 сентября, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Ирина Волк.

По словам пресс-секретаря ведомства, вечером более 200 детей возвращались в оздоровительный лагерь в станице Благовещенской с экскурсии в Утришском дельфинарии. Колонну из пяти автобусов сопровождал полицейский экипаж. Внезапно на одном из виражей горного серпантина на встречную полосу вылетела иномарка. Водитель патрульного автомобиля сразу же отреагировал и резко направил транспорт в сторону нарушителя, столкнувшись с ним по касательной.

— На месте происшествия выяснилось, что за рулем машины находился местный житель, который не справился с управлением. В отношении мужчины составлены протоколы об административных правонарушениях. Никто не пострадал. Ребята благополучно доехали до лагеря и поблагодарили полицейских, — написала Волк в своем Telegram-канале.

Двое человек погибли и еще шестеро получили травмы при лобовом столкновении рейсового автобуса с легковым автомобилем возле деревни Коняево во Владимирской области.

Узнать больше по теме
Ирина Волк: биография, карьера и интересные факты о представителе МВД России
Среди представителей силовых ведомств России Ирина Волк — одна из самых узнаваемых фигур. В материале — жизненный путь и карьера официального представителя Министерства внутренних дел (МВД) России, интересные факты о ней и последние новости.
Читать дальше