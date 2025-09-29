Ричмонд
Один турист погиб и один пострадал при восхождении на гору в Сочи

Два альпиниста сорвались со скалы на горе Фишт в Сочи, один из них погиб.

Источник: Комсомольская правда

В Сочи один турист погиб и еще один получил ранения во время восхождения на гору Фишт. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

«При подъеме по северному склону горы Фишт двое альпинистов сорвались со скалы. Один турист травмирован и не может самостоятельно передвигаться, второй, к сожалению, погиб», — говорится в сообщении.

Сообщение об инциденте было передано в МЧС РФ руководителем группы туристов, в составе которой было зарегистрировано шесть человек. В настоящий момент сотрудники экстренных служб эвакуируют пострадавшего и погибшего туристов со скального участка горы к месту ночлега.

Работа и транспортировка всех людей в Сочи осложняется из-за погодных условий и запланирована на завтра.

Ранее KP.RU сообщал, что в Сочи сотрудники МЧС России эвакуировали с гор 41-летнюю женщину, застрявшую на высоте более двух тысяч метров.