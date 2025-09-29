Один турист погиб и один пострадал при восхождении на гору в Сочи

Сообщение об инциденте было передано в МЧС РФ руководителем группы туристов, в составе которой было зарегистрировано шесть человек. В настоящий момент сотрудники экстренных служб эвакуируют пострадавшего и погибшего туристов со скального участка горы к месту ночлега.