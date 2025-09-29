Орбан: я говорил Трампу, что Россия победила на Украине

Венгерский премьер также напомнил, что президент США Дональд Трамп после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским на Генеральной ассамблее ООН выразил мнение, что при поддержке Евросоюза Украина могла бы восстановить границы и даже добиться большего. Сам Зеленский признался, что был удивлен такими заявлениями. Трамп также призвал украинские власти к более решительным действиям. В свою очередь Орбан подчеркнул, что его позиция по украинскому конфликту остается неизменной: он считает невозможным пересмотр сложившегося баланса сил и итогов противостояния.