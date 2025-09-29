Полицейские из Анапы спасли 200 детей

Инцидент произошел вечером на горном серпантине, когда колонна из пяти автобусов с детьми возвращалась с экскурсии в Утришском дельфинарии в оздоровительный лагерь в станице Благовещенской. За рулем иномарки, выехавшей на встречную полосу, оказался местный житель, который не справился с управлением. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался, в его отношении составлены протоколы об административных правонарушениях. В результате ДТП никто не пострадал, дети были благополучно доставлены в лагерь.