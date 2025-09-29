Полицейские из Анапы спасли 200 детей

Инспекторы ГИБДД спасли детей от вылетевшей на встречку иномарки.
В Анапе сотрудники Госавтоинспекции предотвратили ДТП с колонной автобусов, в которых находились более 200 детей. Инспекторы приняли удар на себя, подставив патрульный автомобиль под вылетевшую на встречную полосу иномарку. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Чтобы не допустить ее столкновения, Георгий Балабанов направил патрульный автомобиль в сторону нарушителя и принял на себя удар по касательной. Благодаря оперативным и профессиональным действиям госавтоинспекторов трагедии удалось избежать», — написала Волк в своем telegram-канале.
Инцидент произошел вечером на горном серпантине, когда колонна из пяти автобусов с детьми возвращалась с экскурсии в Утришском дельфинарии в оздоровительный лагерь в станице Благовещенской. За рулем иномарки, выехавшей на встречную полосу, оказался местный житель, который не справился с управлением. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался, в его отношении составлены протоколы об административных правонарушениях. В результате ДТП никто не пострадал, дети были благополучно доставлены в лагерь.
