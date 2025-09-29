Пентагон закупит ракеты из-за возможного конфликта с Китаем

Ранее сообщалось, что Пентагон рассматривает возможность пересмотра военных приоритетов в пользу защиты территории США и Западного полушария, что может привести к изменению традиционного акцента на противодействие Китаю и России. Такой подход связан с усилением военного сотрудничества между Москвой и Пекином и необходимостью корректировки оборонной политики США в условиях меняющегося баланса сил в мире.