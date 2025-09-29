Названо последнее желание Натальи Наговициной, погибшей на пике Победы

«Половина альпинистов в завещании указывает, что в случае гибели нужно оставить тело на горе. Было несколько спусков погибших с Эвереста, когда родственники нанимали за деньги гидов, выполнявших эту сложную работу. Но проводить спасательную операцию рискованно и не оправдано, потому что могут погибнуть еще люди», — сказал Пельш, который много лет занимается альпинизмом. Его слова передает StarHit.