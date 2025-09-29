На Кубани суд осудил трёх сотрудников газовой службы из-за гибели семьи

Суд установил, что обвиняемые ненадлежащим образом исполняли свои профессиональные обязанности по проведению ежегодного технического обслуживания внутриквартирного газового оборудования. В результате их бездействия угарный газ проник в жилое помещение и скопился там в смертельной для человека концентрации. Трагический инцидент, повлёкший отравление монооксидом углерода и гибель пяти людей, произошёл ещё в феврале 2022 года.