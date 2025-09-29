19-летний вратарь умер после того, как ударился головой на матче

Вратарь испанского футбольного клуба «Колиндрес» Рауль Рамирес скончался после тяжелой травмы, полученной во время матча чемпионата пятой лиги., передает пресс-служба Королевской федерации футбола Испании (RFEF).
Трагический инцидент произошел 27 сентября в Сантандере.
Во время игрового эпизода голкипер получил черепно-мозговую травму. Несмотря на своевременную помощь тренера команды Рафа де ла Пенья, имеющего квалификацию в сфере физического воспитания, спасти футболиста не удалось.
Рамирес скончался в реанимационном отделении местной больницы после двух остановок сердца. Королевская федерация футбола Испании выразила соболезнования родным и близким спортсмена.
