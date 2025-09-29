Ричмонд
19-летний вратарь умер после того, как ударился головой на матче

Вратарь испанского футбольного клуба «Колиндрес» Рауль Рамирес скончался после тяжелой травмы, полученной во время матча чемпионата пятой лиги.

передает пресс-служба Королевской федерации футбола Испании (RFEF).

Трагический инцидент произошел 27 сентября в Сантандере.

Во время игрового эпизода голкипер получил черепно-мозговую травму. Несмотря на своевременную помощь тренера команды Рафа де ла Пенья, имеющего квалификацию в сфере физического воспитания, спасти футболиста не удалось.

Рамирес скончался в реанимационном отделении местной больницы после двух остановок сердца. Королевская федерация футбола Испании выразила соболезнования родным и близким спортсмена.

Ранее в Сербии футболист умер после того, как забил гол на матче.

