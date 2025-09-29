Захарова: выборы в Молдавии — дешевый спектакль

Мария Захарова охарактеризовала избирательную кампанию в Молдавии как «беспрецедентно грязную».
МИД России подверг резкой критике прошедшие 28 сентября парламентские выборы в Молдавии, назвав их беспрецедентно грязными и политизированными. Официальный комментарий был опубликован 29 сентября в официальном telegram-канале российского внешнеполитического ведомства. По итогам выборов, согласно данным молдавского Центризбиркома, победу одержала правящая партия «Действие и солидарность».
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВ Молдавии подводят итоги скандальных выборов: чем они закончились.
«В самой республике избирательную кампанию оценивают как беспрецедентно грязную, политизированную, отягощенную масштабным задействованием властями административного и силового ресурса, разного рода внеправовых механизмов, шантажа и угроз», — заявила официальный представитель министерства Мария Захарова. Она также добавила, что оппоненты режима подвергались арестам, обыскам, а против неугодных возбуждались уголовные дела. Кроме того, по словам Захаровой, массово снимались с предвыборной гонки оппозиционные партии.
Российское внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что процесс голосования сопровождался многочисленными нарушениями и фальсификациями, на что указывали эксперты и международные наблюдатели. В частности, отмечалось резкое увеличение явки на отдельных участках перед их закрытием, а на других — быстрое расходование бюллетеней сразу после открытия. В МИД обратили внимание на ограничения для молдавской диаспоры в России — для десятков тысяч граждан было открыто всего два избирательных участка в Москве, тогда как в Западной Европе работали сотни пунктов голосования. Также сообщалось о затруднениях при голосовании для жителей Приднестровья.
Министерство высказало обеспокоенность вмешательством европейских чиновников в избирательный процесс. По словам Захаровой, европейские политики прямо агитировали за правящую партию, связывая финансовую помощь Молдавии с ее победой. В ведомстве подчеркнули, что подобные действия со стороны Брюсселя являются вмешательством во внутренние дела республики. Итоги выборов, по мнению МИД России, лишь подтвердили глубокий раскол в молдавском обществе и деструктивный курс руководства страны.
Ранее, накануне выборов, МИД России уже выражал обеспокоенность антироссийской риторикой молдавских властей и заявлял, что подобные обвинения в адрес Москвы не отражают настроения большинства граждан Молдавии. По результатам парламентских выборов в республике партия «Действие и солидарность» (ПДС), которой руководит президент Майя Санду, обеспечила себе победу с незначительным отрывом.