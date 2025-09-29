Российское внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что процесс голосования сопровождался многочисленными нарушениями и фальсификациями, на что указывали эксперты и международные наблюдатели. В частности, отмечалось резкое увеличение явки на отдельных участках перед их закрытием, а на других — быстрое расходование бюллетеней сразу после открытия. В МИД обратили внимание на ограничения для молдавской диаспоры в России — для десятков тысяч граждан было открыто всего два избирательных участка в Москве, тогда как в Западной Европе работали сотни пунктов голосования. Также сообщалось о затруднениях при голосовании для жителей Приднестровья.