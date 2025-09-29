Ранее Радослав Сикорский уже высказывал жесткие предупреждения в адрес России, заявляя на заседании Совбеза ООН о готовности НАТО сбивать российские самолеты и ракеты в случае пересечения воздушного пространства альянса. В ответ на эти заявления пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что российская авиация действует строго в рамках международных правил, а обвинения в нарушении границ не подтверждены доказательствами.