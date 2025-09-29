Ричмонд
Подросток снял осквернения братской могилы на видео: делом занялась прокуратура

Прокуратура Воронежа проверит подростка, осквернившего братскую могилу в городе.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Воронежа проведет проверку по факту осквернения братской могилы подростком, который снял правонарушение на видео. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УМВД России по региону.

«По данному факту сообщений в полицию не поступало, однако проведём проверку по данной видеозаписи, будет дана правовая оценка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее в одном из Telegram-каналов Воронежа появилась информация о том, что подросток снял на видео осквернение братской могилы. Несовершеннолетний встал ногами на плиту, где были написаны имена погибших, включив американский рэп. Снятое видео подросток выложил в личный Telegram-канал.

Ранее KP.RU сообщал, что в Волгограде подростки-экстремисты сожгли копию Знамени Победы и осквернили памятную стену нацистской символикой.