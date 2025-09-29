Подросток снял осквернения братской могилы на видео: делом занялась прокуратура

Отмечается, что ранее в одном из Telegram-каналов Воронежа появилась информация о том, что подросток снял на видео осквернение братской могилы. Несовершеннолетний встал ногами на плиту, где были написаны имена погибших, включив американский рэп. Снятое видео подросток выложил в личный Telegram-канал.