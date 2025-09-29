Прокуратура Татарстана проверит больницу, где пожилая женщина ползла на коленях

На опубликованных в Сети кадрах пожилая женщина в халате и одном тапке ползет на коленях по лестнице в больнице. По словам автора видео, персонал проходит мимо, и никто не собирается помогать пенсионерке. Утверждается, что подобные случаи не единичны и такое в Бугульминской центральной районной больнице регулярно происходит с пожилыми людьми и инвалидами, которым надо добраться со второго этажа на первый.