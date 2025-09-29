Ричмонд
В Дании экстренно мобилизуют военных

Вооруженные силы Дании экстренно мобилизуют несколько сотен резервистов после появления сообщений о неопознанных беспилотниках на территории страны. Об этом сообщил датский телеканал TV2. Военным, находящимся в резерве, предписано прибыть в части в максимально сжатые сроки.

В Дании начали возвращать резервистов в армию.

«Ряд датских солдат были срочно призваны на службу в Дании в воскресенье. Повестка выдается с целью подготовки к возможному развертыванию на датской земле», — сообщается на сайте TV2.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕTV2: истребитель ВС Дании подняли в воздух из-за сообщений о БПЛА.

Ранее в Германии и других странах НАТО уже обсуждалась необходимость усиления мер безопасности на фоне сообщений о возможных инцидентах с участием военных самолетов и беспилотников вблизи границ альянса. В частности, главврач бундесвера заявлял о подготовке к возможному военному конфликту и увеличению числа раненых в случае эскалации. Эти события происходят на фоне роста напряженности в регионе и обеспокоенности европейских стран вопросами обороны.

БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
