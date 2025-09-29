На трассе «Ростов—Волгодонск» погиб 26-летний водитель после двух столкновений

На трассе «Ростов—Волгодонск» в ДТП погиб 26-летний водитель автомобиля «Форд Фокус». Об этом рассказали в региональной Госавтоинспекции.
По данным ведомства, авария произошла утром 29 сентября на 28 м километре трассы.
— Предварительно, водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Газель» под управлением водителя 1984 года рождения. От удара «Газель» опрокинулась. Затем «Форд Фокус» продолжил движение по встречной полосе и врезался в «КАМАЗ», которым управлял водитель 1988 года рождения, — объяснили в Госавтоинспекции.
После столкновений произошло возгорание автомобилей. В результате ДТП водитель «Форда Фокуса» погиб на месте.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
В Госавтоинспекции просят водителей соблюдать ПДД, следить за скоростью и дистанцией и не совершать резких маневров.