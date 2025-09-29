На трассе «Ростов—Волгодонск» погиб 26-летний водитель после двух столкновений

— Предварительно, водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Газель» под управлением водителя 1984 года рождения. От удара «Газель» опрокинулась. Затем «Форд Фокус» продолжил движение по встречной полосе и врезался в «КАМАЗ», которым управлял водитель 1988 года рождения, — объяснили в Госавтоинспекции.