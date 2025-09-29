Ранее подразделения Минобороны РФ уже отмечались успешными действиями на донецком направлении, в том числе при освобождении населенного пункта Переездное, что позволило занять более выгодные позиции для дальнейшего наступления. Операции по освобождению стратегически важных населенных пунктов, таких как Купянск и Шандриголово, продолжаются, несмотря на усиленное сопротивление и укрепления со стороны ВСУ.