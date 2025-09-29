Российский военкор рассказал о неочевидном запрете в армии США

«Все постепенно: изучение символов, изучение песен про армию. Одновременно изучение запретных предметов, которые нельзя. Например, [нельзя иметь] фотографии родственников. Приравнивается к порнографии», — отметил военкор в беседе с Манучаровым. Интервью размещено на Rutube. По его словам, такие меры необходимы для того, чтобы полностью перестроить сознание новобранца и подготовить его к службе.