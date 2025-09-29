Судно под флагом Нидерландов атаковали у берегов Йемена, ранены два моряка

Грузовое судно под флагом Нидерландов получило повреждения при попадании снаряда, когда находилось у берегов портового города Аден в Йемене, ранены два человека, сообщает в заявлении на своем сайте судоходная компания Spliethoff.
По ее данным, повреждения оказались значительными, на борту начался пожар.
В компании рассказали, что 19 членов экипажа эвакуируют на близлежащие суда с помощью вертолета. Двум пострадавшим морякам оказывается первая медицинская помощь на борту этих судов.
Отмечается, что ответственность за удары пока никто на себя не взял.
Ранее Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) сообщил, что грузовое судно под флагом Нидерландов подверглось обстрелу неизвестным снарядом в 128 морских милях к юго-востоку от йеменского города Аден, из-за удара оно загорелось.