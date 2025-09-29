В Афганистане полностью пропал интернет

Афганистан остался без интернета.
Интернет-соединение на всей территории Афганистана полностью исчезло. Об этом сообщила международная служба мониторинга интернета NetBlocks.
«Афганистан сейчас находится в состоянии полного отключения от интернета, поскольку власти “Талибана” предпринимают шаги по соблюдению нравственности», — говорится в сообщении NetBlocks в своем telegram-канале. В службе подчеркнули, что фиксируют отсутствие интернет-трафика из страны и невозможность восстановления доступа для местных жителей и организаций.
Ранее власти Афганистана приняли решение игнорировать учебники, написанные женщинами-авторами, при обучении в высших учебных заведениях. Помимо этого, там ввели запрет на преподавание 18 дисциплин, которые, по мнению представителей действующего режима, противоречат нормам шариата.