В Афганистане полностью пропал интернет

«Афганистан сейчас находится в состоянии полного отключения от интернета, поскольку власти “Талибана” предпринимают шаги по соблюдению нравственности», — говорится в сообщении NetBlocks в своем telegram-канале. В службе подчеркнули, что фиксируют отсутствие интернет-трафика из страны и невозможность восстановления доступа для местных жителей и организаций.