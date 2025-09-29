Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Афганистане полностью пропал интернет

Интернет-соединение на всей территории Афганистана полностью исчезло. Об этом сообщила международная служба мониторинга интернета NetBlocks.

Афганистан остался без интернета.

Интернет-соединение на всей территории Афганистана полностью исчезло. Об этом сообщила международная служба мониторинга интернета NetBlocks.

«Афганистан сейчас находится в состоянии полного отключения от интернета, поскольку власти “Талибана” предпринимают шаги по соблюдению нравственности», — говорится в сообщении NetBlocks в своем telegram-канале. В службе подчеркнули, что фиксируют отсутствие интернет-трафика из страны и невозможность восстановления доступа для местных жителей и организаций.

Ранее власти Афганистана приняли решение игнорировать учебники, написанные женщинами-авторами, при обучении в высших учебных заведениях. Помимо этого, там ввели запрет на преподавание 18 дисциплин, которые, по мнению представителей действующего режима, противоречат нормам шариата.