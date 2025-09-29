США разрешили ВСУ ударять вглубь России: главные новости СВО за 29 сентября

По его словам, у Украины нет никаких ограничений на удары по России. В РФ «нет неприкосновенных мест», добавил он. Одновременно с этим Киев ожидает масштабных атак на свою энергосистему, а в Венгрии заявили, что Украине придется отказаться от части территорий для мирного урегулирования. О всех ключевых событиях СВО за 29 сентября — в материале URA.RU.