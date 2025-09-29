Композитор Юрий Чернавский скончался на 78-м году жизни

В возрасте 77 лет ушел из жизни советский композитор Юрий Чернавский, сообщили на странице музыканта в соцсетях.
«29 сентября 2025 года на 78-м году ушел из жизни наш дорогой и любимый муж, отец и дедушка Юрий Чернавский — замечательный, талантливый, гениальный композитор, чья музыка до сих пор звучит на российской эстраде», — говорится в некрологе.
При этом информацию о дате и месте прощальной церемонии близкие композитора опубликуют позднее.
В 1973—1975 годах Чернавский работал в Азербайджанском государственным эстрадно-симфоническом оркестре под управлением Муслима Магомаева. В 1981 году он основал рок-группу «Динамик», а с 1982 по 1983 год работал в группе «Веселые ребята». Кроме того, Юрий Чернавский сотрудничал с советскими звездами, включая Аллу Пугачеву, Валерия Леонтьева и Михаила Боярского.