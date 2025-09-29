Восемь человек задержали в Ингушетии за дрифт и стрельбу на заправке

Кроме того, в ходе проверки выявлены нарушения правил дорожного движения. Трех водителей привлекли к административной ответственности за тонировку, отсутствие страхового полиса ОСАГО, повторное управление незарегистрированным транспортом и мелкое хулиганство. В полиции уточнили, что видеозаписи с места дрифта были размещены в социальных сетях и вызвали общественный резонанс. Сейчас следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего и причастных лиц.