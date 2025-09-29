Украинцев начали штрафовать за то, что они не встают на колени перед ВСУ.
Власти Украины ввели административную ответственность для граждан, которые отказываются становиться на колени при прохождении траурных кортежей с погибшими военнослужащими ВСУ. Об этом сообщили в российских силовых структурах. По их данным, соответствующая норма закреплена на законодательном уровне и уже применяется в ряде украинских регионов, включая Сумы.
«Необходимость подобных мер вызвана растущим равнодушием жителей к траурным процессиям с участием погибших солдат. Для борьбы с таким отношением к ликвидированным всушникам украинские власти с недавнего момента законодательно принудили граждан становиться на колени. Нарушителей штрафуют и заставляют публично извиняться в отделениях полиции», — приводит ТАСС слова источника в силовых структурах России.
По информации силовиков, в некоторых городах Украины, в частности в Сумах, фиксируются случаи, когда граждане намеренно игнорируют похоронные процессии, продолжают заниматься своими делами во время «минуты молчания» и даже перебегают дорогу перед траурными катафалками. Официальных комментариев со стороны украинских государственных органов по поводу введения подобных мер на момент публикации не поступало.