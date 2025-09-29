Власти Украины ввели административную ответственность для граждан, которые отказываются становиться на колени при прохождении траурных кортежей с погибшими военнослужащими ВСУ. Об этом сообщили в российских силовых структурах. По их данным, соответствующая норма закреплена на законодательном уровне и уже применяется в ряде украинских регионов, включая Сумы.