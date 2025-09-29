Cпасатели проводят операцию по эвакуации туристов с горы Фишт: видео

В Республике Адыгея спасатели МЧС России проводят операцию по эвакуации туристов с северного склона горы Фишт. Во время подъема двое альпинистов сорвались со скалы. В результате один турист получил тяжелые травмы и не может двигаться самостоятельно, второй альпинист погиб. О происшествии спасателям сообщила руководитель группы, в составе которой всего шесть человек. Борт Ка-32 доставил на место происшествия группировку спасателей и медика ЮРПСО МЧС России. В настоящее время специалисты эвакуируют пострадавшего и погибшего с опасного скального участка к месту ночлега, где уже находятся остальные участники группы в сопровождении спасателей. Работы осложняются непогодой и темным временем суток. Эвакуацию всех туристов в Сочи планируется провести завтра, если позволят погодные условия.