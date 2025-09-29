Defence24: Польша выставила на продажу советские Су-22

«Польские истребители-бомбардировщики Су-22М4 и учебно-боевые Су-22УМ3К завершили свою службу. В летном состоянии еще находятся 12 Су-22М4 и 6 Су-22УМ3К. Что с ними будет официально пока неизвестно», — пишет Defence24. Издание отмечает, что до недавнего времени на аэродроме в Свидвине хранились 14 Су-22М4 с остаточным ресурсом налета, но у них истек календарный срок службы. Значительная часть этих машин использовалась как доноры запчастей для поддержания летной годности остальных самолетов.