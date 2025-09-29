Defence24: Польша выставила на продажу советские Су-22

Польша продаст советские истребители.
Польша выставила на продажу семь советских истребителей-бомбардировщиков Су-22, снятых с вооружения, сообщает издание Defence24 со ссылкой на Агентство военного имущества страны. По информации издания, самолеты, представляющие собой модели Су-22М4 и учебно-боевые Су-22УМ3К, были выведены из эксплуатации в течение последних месяцев. Сейчас на продажу выставлены машины с тактическими номерами 8102, 8103, 8308, 8310, 8816, 8818 и 9615.
«Польские истребители-бомбардировщики Су-22М4 и учебно-боевые Су-22УМ3К завершили свою службу. В летном состоянии еще находятся 12 Су-22М4 и 6 Су-22УМ3К. Что с ними будет официально пока неизвестно», — пишет Defence24. Издание отмечает, что до недавнего времени на аэродроме в Свидвине хранились 14 Су-22М4 с остаточным ресурсом налета, но у них истек календарный срок службы. Значительная часть этих машин использовалась как доноры запчастей для поддержания летной годности остальных самолетов.
Ранее три из списанных самолетов уже были переданы различным организациям: один поступил в авиационное общество в Свебодзице, другой — в Пилское военно-историческое общество, еще один — Познанскому политехническому университету. По информации Defence24, судьба четырех оставшихся машин пока не определена. Агентство военного имущества Польши не раскрывает условия продажи и потенциальных покупателей, однако отмечает, что техника может заинтересовать музеи, частные коллекции или профильные учебные учреждения.
Советские Су-22 находились на вооружении Польши более 40 лет и были основой наступательной авиации страны, однако в последние годы их постепенно заменяли современными южнокорейскими FA-50. После вывода из эксплуатации часть самолетов передали учебным и историческим организациям, а остальные выставили на продажу, что завершает процесс отказа Польши от советских боевых машин.