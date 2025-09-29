Пенсионерка лишилась сбережений после «обряда снятия порчи» на Кубани

— Там она передала целителю свои сбережения. Он положил их под матрас кровати, на которую села пенсионерка, и провел обряд очищения. После ясновидящий подменил пакет с деньгами и скрылся. Так, вместе с порчей женщина лишилась 170 тысяч рублей, — говорится в сообщении.