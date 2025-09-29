Пенсионерка лишилась сбережений после «обряда снятия порчи» на Кубани

В поселке Западном Тихорецкого района Краснодарского края пенсионерка лишилась своих сбережений после того, как поверила мошеннику и впустила его в квартиру для «снятия порчи». Об этом в понедельник, 29 сентября, сообщили в пресс-службе управления МВД России по региону.
Рядом с магазином 28-летний мужчина подошел к пенсионерке и заявил, что на женщине лежит порча, которую нужно срочно снять. Женщина поверила прохожему и пригласила его в гости после обещания помочь ей в снятии проклятия.
— Там она передала целителю свои сбережения. Он положил их под матрас кровати, на которую села пенсионерка, и провел обряд очищения. После ясновидящий подменил пакет с деньгами и скрылся. Так, вместе с порчей женщина лишилась 170 тысяч рублей, — говорится в сообщении.
Правоохранители задержали злоумышленника на одной из улиц Курганинска, к тому моменту он успел потратить украденные деньги. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Кража» и заключили его под стражу. Ему грозит до пяти лет лишения свободы, передает Telegram-канал ведомства.
