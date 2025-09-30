Три человека погибли и еще трое пострадали в ДТП на Кубани

В Староминском районе произошла трагедия на дороге, унесшая жизни троих человек и с еще тремя пострадавшими. Согласно предварительным данным, около 18:10 в Староминском районе на трассе «Краснодар-Ейск» водитель автомобиля Darwin Lanos совершил выезд на полосу встречного движения, что привело к столкновению с грузовиком MAN.