Три человека погибли и еще трое пострадали в ДТП на Кубани

В Староминском районе произошла трагедия на дороге, унесшая жизни троих человек и с еще тремя пострадавшими. Согласно предварительным данным, около 18:10 в Староминском районе на трассе «Краснодар-Ейск» водитель автомобиля Darwin Lanos совершил выезд на полосу встречного движения, что привело к столкновению с грузовиком MAN.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель легкового авто и два его пассажира скончались на месте. Трое пассажиров получили ранения, среди них двое несовершеннолетних — мальчики в возрасте 10 и 12 лет.
Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП.