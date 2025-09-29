Один человек погиб и десятки получили ранения из-за обрушения школы в Индонезии

Полицейские, солдаты и спасатели ведут поисковые работы, разбирая завалы всю ночь. Предполагается, что под обломками еще находятся как минимум трое выживших учеников, которым подают кислород и воду. Спасатели также сообщили, что видели под завалами тела других погибших, поэтому число жертв, вероятно, возрастет. Большинство пострадавших — мальчики, поскольку девочки молились в другой части здания и успели спастись. Пострадавшие были доставлены в две ближайшие больницы, некоторые из них находятся в критическом состоянии.