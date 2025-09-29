Один человек погиб и десятки получили ранения из-за обрушения школы в Индонезии

Спасатели ищут выживших под руинами школы в Индонезии (архивное фото).
Как минимум один учащийся погиб и десятки получили ранения в результате обрушения строящегося здания в исламской школе-интернате в Индонезии. Инцидент произошел в городе Сидоарджо в провинции Восточная Ява, когда более ста учеников совершали послеполуденную молитву. Об этом сообщают зарубежные СМИ.
«Старый молитвенный зал изначально был всего двухэтажным, но его реконструировали, добавив еще два этажа без разрешения на строительство нового сооружения. Фундамент старого здания, по-видимому, не выдержал двух этажей бетона и обрушился в процессе заливки», — сообщает Associated Press со ссылкой на представителя провинциальной полиции Джулеса Абрахама Абаста. Видео публикует местное СМИ RNN в соцсети Х.
Полицейские, солдаты и спасатели ведут поисковые работы, разбирая завалы всю ночь. Предполагается, что под обломками еще находятся как минимум трое выживших учеников, которым подают кислород и воду. Спасатели также сообщили, что видели под завалами тела других погибших, поэтому число жертв, вероятно, возрастет. Большинство пострадавших — мальчики, поскольку девочки молились в другой части здания и успели спастись. Пострадавшие были доставлены в две ближайшие больницы, некоторые из них находятся в критическом состоянии.
Ранее в сентябре Индонезия уже сталкивалась с серьезными чрезвычайными ситуациями — на острове Бали из-за сильнейших наводнений погибли девять человек, были разрушены здания и нарушена работа инфраструктуры. Спасательные службы также проводили масштабные операции по поиску и эвакуации пострадавших, что осложнялось тяжелыми погодными условиями и труднодоступностью районов бедствия.