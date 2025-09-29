Аэропорт в Волгограде приостановил работу на фоне атаки БПЛА по регионам России: онлайн-трансляция

БПЛА атаковали Россию.
Регионы России атакованы украинскими БПЛА. Под угрозой оказались Волгоградская, Курская и Белгородская области. При этом аэропорт в Волгограде приостановил прием и отпуск рейсов, рассказали в Росавиации. URA.RU ведет онлайн-трансляцию отражения атаки.
01:25 В Волгограде отменены четыре авиарейса, как на вылет, так и на прилет. Такая информация размещена на онлайн-табло аэропорта.
01:24 В аэропорту Волгограда введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
01:22 На территории Волгоградской области объявлена «Беспилотная опасность». Жителям напомнили о необходимости сохранять спокойствие и не подходить к окнам. Соответствующие уведомления пришли местным от РСЧС.
01:20 В Курской области объявлена угроза использования беспилотников. Оперативный штаб региона призывает жителей соблюдать осторожность и быть внимательными. Подразделения противовоздушной обороны приведены в состояние повышенной готовности.
01:18 Опасность применения БПЛА объявлена на всей территории Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем telegram-канале.