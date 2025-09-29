Итальянская наемница Шифф получила 14 лет за участие в конфликте на Украине

В 2022 году власти ДНР и России уже возбуждали уголовные дела против иностранных граждан, принимавших участие в боевых действиях на стороне Украины. Аналогичные обвинения по статье о наемничестве ранее выдвигались в отношении граждан других стран, задержанных или заочно осужденных за участие в вооруженном конфликте на территории Донбасса.