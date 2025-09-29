Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова обвинила ЕС в финансовом шантаже избирателей в Молдавии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Европейский союз в финансовом шантаже избирателей Молдавии накануне парламентских выборов. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в telegram-канале МИД РФ.

Захарова раскритиковала выборы в Молдавии.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Европейский союз в финансовом шантаже избирателей Молдавии накануне парламентских выборов. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в telegram-канале МИД РФ.

«Европейские политики и чиновники в открытую агитировали за партию “Действие и солидарность”, увязывая с ее победой продолжение финансового содействия республике. Налицо грубый финансовый шантаж молдавских избирателей, откровенное вмешательство во внутренние дела Молдавии со стороны Брюсселя», — говорится в тексте заявления.

Ранее МИД РФ сообщало, что процесс голосования сопровождался многочисленными нарушениями и фальсификациями, на что указывали эксперты и международные наблюдатели. В частности, отмечалось резкое увеличение явки на отдельных участках перед их закрытием, а на других — быстрое расходование бюллетеней сразу после открытия. В МИД обратили внимание на ограничения для молдавской диаспоры в России — для десятков тысяч граждан было открыто всего два избирательных участка в Москве, тогда как в Западной Европе работали сотни пунктов голосования. Также сообщалось о затруднениях при голосовании для жителей Приднестровья.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше