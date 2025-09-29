Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подразделения МЧС выезжали по сообщению о задымлении в общежитии в Могилеве

Сегодня в 18.52 спасателям поступило сообщение о пожаре в общежитии на ул. Крупской в Могилеве. По прибытии подразделений МЧС наблюдалось задымление в одной из комнат и коридоре на третьем этаже. Как выяснилось, в комнате произошло загорание розетки с последующим самозатуханием.

29 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Подразделения МЧС выезжали по сообщению о задымлении в общежитии в Могилеве Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

Сегодня в 18.52 спасателям поступило сообщение о пожаре в общежитии на ул. Крупской в Могилеве.

По прибытии подразделений МЧС наблюдалось задымление в одной из комнат и коридоре на третьем этаже. Как выяснилось, в комнате произошло загорание розетки с последующим самозатуханием.

Никто не пострадал. Эвакуация жильцов общежития не потребовалась. На место происшествия прибыло девять единиц техники МЧС. В результате пожара повреждена розетка, закопчены стены и потолок в комнате.

Предполагаемая причина случившегося — короткое замыкание розетки, в которую был включен телевизор в спящем режиме. -0-