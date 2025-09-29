Подразделения МЧС выезжали по сообщению о задымлении в общежитии в Могилеве

Сегодня в 18.52 спасателям поступило сообщение о пожаре в общежитии на ул. Крупской в Могилеве. По прибытии подразделений МЧС наблюдалось задымление в одной из комнат и коридоре на третьем этаже. Как выяснилось, в комнате произошло загорание розетки с последующим самозатуханием.