Глава Минобороны РФ подписал приказ о новом призыве

Осенний призыв 2025 года проходит в рамках мероприятий по увеличению численности российской армии до 1,5 миллиона военнослужащих, о чем ранее сообщал Генштаб РФ. В этом году призыв совпадает с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, объявленным Годом защитника Отечества. Ранее были введены новые правила, позволяющие призывать граждан в течение года после принятия решения, если они не были отправлены к месту службы в обычные сроки.