В Белгородской области после падения обломков БПЛА произошел пожар

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Отражение атаки ВСУ продолжается на территории Белгородской области, в результате падения обломков БПЛА произошел пожар в хозяйственной постройке, возгорание ликвидировано, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.
«Отражение атак беспилотников ВСУ над территорией нашей области продолжается. По предварительной информации, пострадавших нет. В Белгородском районе в посёлке Майский после падения обломков от сбитого БПЛА произошёл пожар в хозпостройке», — написал он в Telegram-канале.
Гладков отметил, что возгорание ликвидировано. Также осколками посечены фасад частного дома и легковой автомобиль.
