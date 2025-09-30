Подмосковный Робин Гуд подстрелил себя из лука в парке

Стрела прошла между ключицей и первым ребром, повредила верхушку лёгкого на шесть сантиметров, но крупные сосуды остались целыми. Пострадавшего срочно прооперировали: стрелу извлекли, повреждённое лёгкое ушили, а плевральную полость дренировали.
На данный момент пострадавший находится в стабильном состоянии. Врачи ожидают, что при соблюдении всех рекомендаций он вскоре сможет вернуться домой.
Ранее бывший игрок английского клуба «Арсенал» 21-летний Билли Вигар трагически ушёл из жизни после неудачного удара головой в матче. Спортсмен влетел в бетонную стенку, получив тяжёлую черепно-мозговую травму. Вигар был незамедлительно госпитализирован и введён в кому. 23 сентября ему была проведена операция, однако, несмотря на все усилия врачей, 25 сентября он скончался.
