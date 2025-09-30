Подмосковный Робин Гуд подстрелил себя из лука в парке

В Ступино в Московской области прооперировали 20-летнего парня с ранением грудной клетки. Инцидент произошёл в городском парке — молодой человек вместе с девушкой тренировался в стрельбе из спортивного лука, в какой-то момент стрела отскочила от дерева и попала ему прямо в грудь. Об этом сообщили в региональном Минздраве.