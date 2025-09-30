Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У Белого дома загорелся автомобиль Секретной службы США

Автомобиль подразделения Секретной службы США загорелся на пересечении 18-й улицы NW и Пенсильвания-авеню в Вашингтоне, неподалеку от Белого дома. Об этом сообщает журнал People со ссылкой на заявление представителя Секретной службы США. Инцидент произошел незадолго до официальной встречи президента США Дональда Трампа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Автомобиль Секретной службы США сгорел в Вашингтоне.

Автомобиль подразделения Секретной службы США загорелся на пересечении 18-й улицы NW и Пенсильвания-авеню в Вашингтоне, неподалеку от Белого дома. Об этом сообщает журнал People со ссылкой на заявление представителя Секретной службы США. Инцидент произошел незадолго до официальной встречи президента США Дональда Трампа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

«Автомобиль подразделения Секретной службы США загорелся на пересечении 18-й улицы NW и Пенсильвания-авеню немногим ранее 10 часов утра по местному времени», — пишет издание People. Там добавили, что пострадавших в результате пожара нет.

Журнал People уточняет, что после оперативного вмешательства пожарных и завершения расследования управления пожарной охраны округа Колумбия было установлено: причиной пожара стала неисправность электроприборов в автомобиле. Инцидент не повлиял на график официальных мероприятий в Белом доме. Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху смогли провести встречу согласно плану, несмотря на происшествие в непосредственной близости от резиденции президента США.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше