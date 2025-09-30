У Белого дома загорелся автомобиль Секретной службы США

Автомобиль Секретной службы США сгорел в Вашингтоне.
Автомобиль подразделения Секретной службы США загорелся на пересечении 18-й улицы NW и Пенсильвания-авеню в Вашингтоне, неподалеку от Белого дома. Об этом сообщает журнал People со ссылкой на заявление представителя Секретной службы США. Инцидент произошел незадолго до официальной встречи президента США Дональда Трампа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
«Автомобиль подразделения Секретной службы США загорелся на пересечении 18-й улицы NW и Пенсильвания-авеню немногим ранее 10 часов утра по местному времени», — пишет издание People. Там добавили, что пострадавших в результате пожара нет.
Журнал People уточняет, что после оперативного вмешательства пожарных и завершения расследования управления пожарной охраны округа Колумбия было установлено: причиной пожара стала неисправность электроприборов в автомобиле. Инцидент не повлиял на график официальных мероприятий в Белом доме. Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху смогли провести встречу согласно плану, несмотря на происшествие в непосредственной близости от резиденции президента США.