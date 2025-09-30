У Белого дома загорелся автомобиль Секретной службы США

Журнал People уточняет, что после оперативного вмешательства пожарных и завершения расследования управления пожарной охраны округа Колумбия было установлено: причиной пожара стала неисправность электроприборов в автомобиле. Инцидент не повлиял на график официальных мероприятий в Белом доме. Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху смогли провести встречу согласно плану, несмотря на происшествие в непосредственной близости от резиденции президента США.