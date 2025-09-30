Вэнс: правительству США грозит шатдаун

Новый бюджет должен вступить в силу 1 октября 2025 года. Однако согласовать его не удалось: стороны спорят по ряду ключевых статей расходов, включая оборону, социальные программы и помощь союзникам за рубежом. Если до конца сентября конгрессмены не примут хотя бы временную резолюцию о продлении финансирования, все несогласованные федеральные ведомства будут вынуждены прекратить работу на неопределенный срок. В аналогичных ситуациях в прошлом приостанавливались выплаты зарплат госслужащим и закрывались национальные парки.