Прокуратура начала проверку после осквернения братской могилы в Воронеже

Правоохранительные органы проводят проверку для установления всех обстоятельств произошедшего и идентификации лиц, причастных к осквернению. По информации пресс-службы ведомства, если выяснится, что нарушители еще не достигли совершеннолетия, проверка будет расширена и затронет районные органы по профилактике правонарушений. Также будет дана правовая оценка действиям родителей подростков в части исполнения ими своих обязанностей, говорится в сообщении.