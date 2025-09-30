Прокуратура начала проверку после осквернения братской могилы в Воронеже

Прокуратура Воронежской области инициировала проверку по факту осквернения братской могилы, расположенной в сквере при Воронежском государственном аграрном университете (ВГАУ). Об этом в понедельник, 29 сентября сообщили в пресс-службе ведомства.
Инцидент, попавший на видео, опубликованное самими подростками, произошел вечером. На кадрах видно, как группа молодых людей забирается на стелу братской могилы и танцует.
Правоохранительные органы проводят проверку для установления всех обстоятельств произошедшего и идентификации лиц, причастных к осквернению. По информации пресс-службы ведомства, если выяснится, что нарушители еще не достигли совершеннолетия, проверка будет расширена и затронет районные органы по профилактике правонарушений. Также будет дана правовая оценка действиям родителей подростков в части исполнения ими своих обязанностей, говорится в сообщении.
26 августа в Тульской области Следственный комитет РФ начал проверку по факту игры в бейсбол мигрантами рядом с мемориалом павшим воинам Великой Отечественной войны в поселке Косая Гора.