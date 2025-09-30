Сотрудниц техникума в Архангельске в тяжелом состоянии после нападения с ножом

Отчисленный студент утром 29 сентября напал на бывших преподавателей с ножом в Архангельском техникуме строительства и экономики. Позже в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. При этом за два часа до случившегося он опубликовал в Сети изображение стрелка с надписями deny, defend и depose, что, по мнению экспертов, было явной отсылкой к убийце Луиджи Манджоне.