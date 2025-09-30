Сотрудниц техникума в Архангельске в тяжелом состоянии после нападения с ножом

Состояние одной из сотрудниц Архангельского техникума строительства и экономики, пострадавшей в результате нападения с ножом, оценивается как тяжелое. Об этом в понедельник, 29 сентября, сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.
Женщина уже перенесла операцию и находится в реанимации. Вторая пострадавшая, состояние которой оценивается как средней степени тяжести, также проходит оперативное лечение.
Губернатор отдельно выразил благодарность студентам техникума, которые проявили мужество и самостоятельно задержали нападавшего, передав его прибывшим правоохранителям. По его словам, молодые люди совершили «очень мужественный и смелый поступок, достойный огромного уважения».
— Учебный процесс в техникуме продолжается в штатном режиме. Безусловно, пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь и поддержка. Надеемся на скорейшее выздоровление педагогов, — написал глава региона в своем Telegram-канале.
Отчисленный студент утром 29 сентября напал на бывших преподавателей с ножом в Архангельском техникуме строительства и экономики. Позже в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. При этом за два часа до случившегося он опубликовал в Сети изображение стрелка с надписями deny, defend и depose, что, по мнению экспертов, было явной отсылкой к убийце Луиджи Манджоне.