В четырех регионах России перестанут рассылать бумажные повестки

«Граждане наряду с бумажными получают и электронные повестки. При этом в Республике Марий Эл, Рязанской, Сахалинской областях и городе Москве они будут направляться только в электронном виде», — сообщил генерал-полковник. Сведения об этом включаются в открытый реестр уже врученных повесток и считаются доведенными до гражданина спустя семь дней после даты их размещения в указанном реестре.