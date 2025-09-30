Подземный толчок зафиксирован недалеко от Петропавловск-Камчатского

В районе Тихого океана в 98 километрах от Петропавловска-Камчатского зафиксирован ощутимый афтершок магнитудой 6,1 на глубине 48 километров. По инструментальным данным, подземные толчки ощущались в различных районах краевого центра силой до пяти баллов. Об этом сообщило Главное управление МЧС России по Камчатскому краю.