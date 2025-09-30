Ричмонд
Подземный толчок зафиксирован недалеко от Петропавловск-Камчатского

В районе Тихого океана в 98 километрах от Петропавловска-Камчатского зафиксирован ощутимый афтершок магнитудой 6,1 на глубине 48 километров. По инструментальным данным, подземные толчки ощущались в различных районах краевого центра силой до пяти баллов. Об этом сообщило Главное управление МЧС России по Камчатскому краю.

Угрозы цунами не объявлялось.

«Ощущаемый подземный толчок (афтершок) зафиксирован в Тихом океане. Расстояние от Петропавловска-Камчатского: 98 км. Глубина: 48 км. Магнитуда: 6,1. В различных регионах краевого центра землетрясение ощущалось силой до пяти баллов. Предварительно, угрозы цунами не объявлялось», — сообщает telegram-канал ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

На Камчатке зафиксировано землетрясение.

По данным оперативных служб, на данный момент информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Ситуация находится на контроле спасателей и специалистов геофизической службы.

